Gas Sales, Leal si presenta così: “Squadra di campioni. Si punta allo scudetto”

Piacenza lo ama già e lui vuole ripagare tanto affetto con i risultati. Presentazione ufficiale per Yoandy Leal questa mattina al Palabanca, lo schiacciatore brasiliano sarà l’arma in più per coach Lorenzo Bernardi. “Sono contentissimo di essere qui – le prime parole di Leal in biancorosso – conosco già Simon e Lucarelli e sono convinto che questa sia una grande squadra. Possiamo fare molto bene e giocarcela in tutte le competizioni, ma l’obiettivo principale è il campionato”.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà