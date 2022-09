La Gas Sales Bluenergy Piacenza chiude al quarto posto il trofeo Astori

La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza lotta ma contro Milano alza bandiera bianca nella finale per il terzo posto del Trofeo Astori. La formazione biancorossa nel weekend ha fatto la sua prima uscita stagionale, c’è da trovare l’amalgama e il ritmo gara. Cose che in questo momento in casa biancorossa mancano. Come è logico che sia visto che il gruppo lavora quasi al completo da pochi giorni. Si fatica in ricezione, a muro anche e così il gioco fatica a decollare e qualche errore di troppo arriva. Ora testa al campionato, domenica 2 ottobre debutto alle 20.30 debutto al PalabancaSport con Verona.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA – ALLIANZ MILANO 0-3

(21-25, 20-25, 18-25)

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Leal 11, Caneschi 4, Brizard, Recine

2, Simon 6, Romanò 13, Scanferla (L), Gironi, De Weijer 1, Basic 2. Ne: Hoffer (L),

Alonso, Lucarelli, Cester. All. Bernardi.

ALLIANZ MILANO: Vitelli 7, Porro 1, Ebadipour 13, Loser 10, Patry 9, Ishikawa 11,

Pesaresi (L). Ne: Melgarejo, Bonacchi, Piano, Colombo (L), Fortunati, Guzzetti. All.

Piazza.

Arbitri: Manzoni, Michele.

Note: durata set 24’, 21’ e 24’ per un totale di 69’. Gas Sales Bluenergy Volley

Piacenza: battute sbagliate 13, ace 4, muri punto 4, errori in attacco 5, ricezione 43%

(25% perfetta), attacco 47%. Allianz Milano: battute sbagliate 17, ace 6, muri punto

6, errori in attacco 3, ricezione 61% (33% perfetta), attacco 61%.