Il Piacenza rinforza la mediana con Angelo Persia, ex Campobasso

Il Piacenza riapre il proprio mercato e aggiunge un nuovo tassello nel reparto di centrocampo: Angelo Persia, classe ’98 rimasto svincolato dopo aver firmato in estate con il Campobasso (poi escluso dal campionato di Serie C) è un nuovo giocatore biancorosso.

Il 24enne cresciuto nelle giovanili della Roma è stato scelto dal direttore sportivo Marco Scianò per completare il reparto centrale del campo – specie dopo i recenti acciacchi per Suljic e Palazzolo – e sarà già convocato con il gruppo di mister Scalise per la trasferta di domenica in casa del Sangiuliano City.

