Piace, oggi in casa della matricola Sangiuliano City è vietato sbagliare

Da adesso in poi è un “vietato sbagliare” per il Piacenza Calcio, ultimo in classifica e ancora alla ricerca della propria identità. Oggi pomeriggio i biancorossi torneranno in campo per la sesta giornata di campionato, fischio d’inizio alle 17.30 sul campo “Ferruccio” di Seregno del Sangiuliano City, la “matricola terribile” che finora ha dato filo da torcere a tutti gli avversari trovati sulla propria strada.

Mister Scalise dovrà ripartire dal Piacenza che nell’ultimo turno era in vantaggio per 2-0 contro l’Albinoleffe, ovviamente stavolta senza subire rimonte. L’allenatore biancorosso dovrà però fare i conti con diverse assenze: su tutte quella del neoacquisto Persia, non ancora pronto per essere schierato dal primo minuto e destinato alla panchina. Non saranno della partita due pilastri come Nava e Suljic, così come Tintori che ha alzato bandiera bianca per un problema alla schiena.

La trasferta di Seregno sarà la prima di un trittico di impegni ravvicinati che poi vedrà i biancorossi impegnati in Coppa Italia mercoledì con la Pro Vercelli e infine domenica prossima con la Juventus Next Gen.

Le probabili formazioni

SANGIULIANO CITY (4-3-3): Sposito; Alcibiade, Pascali, Bruzzone, Baggi; Metlika, Fusi, Pedone; Fall, Miracoli, Anastasia. A disposizione: Zanon, Guidetti, Marchi, Morosini, Cogliati, De Respinis. All.: Ciceri.

PIACENZA (4-3-1-2): Rinaldi; Parisi, Cosenza, Masetti, Capoferri; Munari, Nelli, Palazzolo; Cesarini; Zunno, Morra. A disposizione: Tintori, Vivenzio, Lamesta, Pezzola, Ruiz, David, Persia, Giacchino, Vianni, Conti, Rossetti, Frosinini, Onisa, Maianti. All. Scalise.

Arbitro: Marchioni (Rieti), assistenti Fumarulo (Barletta) e Jorgji (Albano Laziale), quarto ufficiale Costanza (Agrigento).