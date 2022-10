Dilettanti: l’Agazzanese si mantiene in orbita, vola la Spes – FOTO E RISULTATI

La coppia Delfanti-Forbiti mantiene in orbita l’Agazzanese: i gol degli attaccanti granata valgono il ritorno al successo della squadra di Piccinini ai danni del Sasso Marconi (2-1). Tre punti che significano terzo posto alle spalle di Castelfranco e Cittadella. Il Nibbiano Valtidone è Minasola: altra doppietta dell’attaccante ma solo 2-2 sul campo del Real Formigine. I ragazzi di Rossini non si sbloccano in via definitiva, lo ha fatto invece la Castellana Fontana che, con il secondo squillo stagionale, 1-0 sul campo della Campagnola firmato Pagani, esce per la prima volta dalla zona plaoyut.

In Promozione, la Bobbiese impone il pari alla Pontenurese nel big match di giornata: i ragazzi di Dario Bongiorni, al pari della squadra neroverde, mantiene l’imbattibilità ma soprattutto il primo posto, in coabitazione con il Carignano. Ieri, successo del Gotico nell’anticipo con il CarpaChero, cade rovinosamente in casa l’Alsenese: troppo supriore il Medesano per la squadra di Guarnieri. Porta invece le firme di Bertocchi, Cosmai e Mazzi, il successo del Vigolo sul campo del Traversetolo.

In Prima Categoria, non perde colpi la Spes, sola in vetta grazie al successo ai danni dello Zibello: due a zero secco griffato Scotti e Squintani. Volano anche Sporting e Borgonovese, entrambe vittoriose in trasferta, in coda si registra la prima vittoria della Sannazzarese: la doppietta di Zarbano e il gol di Cozzi stendono la Fontanellatese per 3-2. Tre punti che valgono lo scambio di posizioni: parmensi ultimi, neroazzurri un gradino sopra.

ECCELLENZA

Agazzanese-Sasso Marconi 2-1

Campagnola-Castellana Fontana 0-1

Castelvetro-Rolo 1-1

Real Formigine-Nibbiano&Valtidone 2-2

Fidentina-Colorno 4-2

Anzolavino Calcio-Virtus Castelfranco 1-1

Arcetana-Boretto 2-1

Cittadella Vismodena-Piccardo Traversetolo 1-1

La Pieve Nonantola-Borgo San Donnino 2-1

Vignolese-Modenese 1-2

PROMOZIONE

Alsenese-Futura Fornovo 1-4

Carignano-Solignano Parma 2-1

Noceto-Polisportiva Il Cervo 5-1

Polisportiva Brescello-Tonnotto San Secondo 1-1

Pontenurese-Bobbiese 0-0

Team Traversetolo-Vigolo Marchese 0-3

Terme Monticelli-Felino 1-0

Gotico-Carpaneto Chero 3-1

PRIMA CATEGORIA

Lugagnanese-Fiore Pallavicino 2-0

Junior Drago-Sporting Fiorenzuola 0-3

Pontolliese Gazzola-Soragna 2-2

San Nazzarese-Audax Fontanellatese 3-2

Sarmatese-Zibello 2-0

Spes Borgotrebbia-Fidenza 2-1

Viarolese Sissa-Borgonovese 0-2

Ziano-Vigolzone 2-1

SECONDA CATEGORIA

Girone A

Bobbio 2012 Perino-Gossolengo Pittolo 2-1

Gragnano-Travese

San Corrado-River Niviano 1-3

Pianellese-A.C.Libertas 4-3

Rottofreno-San Lazzaro 1-1

San Rocco-San Nicolò 1-0

San Giuseppe-Podenzano 1-2

Girone B

Cadeo-Salicetese 2-2

Combi Salso-Club Mezzani 0-2

Fonta Calcio-Corte Calcio 0-1

Fraore-Arquatese 3-4

Fulgor San Secondo-San Leo 0-0

Pro Villanova-Virtus San Lorenzo 3-2

San Polo Calcio-Gropparello 1-1

TERZA CATEGORIA

Academy Moretti-Vernasca 0-3

Alseno Calcio-Bivio Volante

Besurica-Turris 4-4

Folgore-San Polo 2-4

Primogenita-F. Fiorenzuola 3-3

San Filippo Neri-Caorso 0-1

Virtus Piacenza-B.F.Bettola Farini (ore 17.30)

Podenzanese-Gerbidosipa (ore 18)

GOTICO-CARPANETO NELLE FOTO DI ANGELA PETRARELLI:

REAL FORMIGINE-NIBBIANO NELLE FOTO DI MASSIMO BERSANI: