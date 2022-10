Piace, ufficiale il ritorno di Juri Gonzi: il centrocampista arriva a titolo definitivo

Juri Gonzi, parte 2. Il Piacenza Calcio ha ufficializzato il ritorno in biancorosso del centrocampista italo-russo, dopo l’esperienza della stagione passata. Gonzi, classe 1994 cresciuto nelle giovanili del Siena, vanta un passato in Serie C dove ha vestito le maglie

di Cuneo, Mantova e Albinoleffe. Sicuramente un innesto importante per mister Cristiano Scazzola, anch’egli richiamato in panchina dopo l’esonero di Manuel Scalise, che ha pagato con l’esonero un pessimo avvio di stagione.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà