Gas Sales più forte delle assenze: contro Trento arriva la prima vittoria. Finisce 3-1

L’attesa è finita. La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza mette finalmente a segno la sua prima vittoria stagionale e lo fa in maniera tutt’altro che banale: di fronte ad un PalaBancaSport con oltre tremila spettatori e al cospetto di una big assoluta come Trento, battuta in rimonta 3-1. Dopo due sconfitte consecutive la squadra di Bernardi decide che è giunta l’ora di dare una svolta al proprio avvio di campionato e pur senza una stella come Leal (ai box per un problema muscolare) regola un’Itas anch’essa orfana di un elemento cardine come Sbertoli ma comunque combattiva e davvero fortissima.

Sono diversi i motivi per i quali sorridere: in primis il recupero di Lucarelli, al rientro da un lungo infortunio ma subito decisivo, le superbe giocate di un Romanò premiato Mvp, ma più in generale il piglio di una squadra che nei momenti decisivi – a differenza di quanto accaduto nelle precedenti sconfitte con Verona e Modena – non si disunisce, ma anzi, si esalta con tutta la qualità di cui dispone, in attacco come in difesa. E così, dopo il primo set concesso ai ragazzi di Lorenzetti, la Gas Sales si è messa a veleggiare sulle ali di una prestazione da incorniciare. La strada è quella giusta: ora basta solo percorrerla.

