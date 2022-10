Gas Sales cinica e caparbia: dopo Trento cade anche Siena, battuta 3-0 a domicilio

Dopo la “discesa agli inferi” delle prime due giornate, continua l’ascesa della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che – reduce dal bel successo di domenica scorsa su Trento – piazza anche la seconda vittoria stagionale in Superlega battendo 3-0 a domicilio la matricola Siena. Pur senza strafare la squadra di Lollo Bernardi rimane compatta, concedendo agli avversari senza tuttavia mai disunirsi. Questo, unito alla grande qualità dei suoi interpreti (su tutti un Romanò premiato ancora una volta Mvp e ad un Simon sempre trascinante) fa sì che il processo di crescita dei biancorossi aggiunga un altro buon tassello.

SESTETTI – Nessuna novità in casa senese, con mister Montagnani che manda in campo l’identico sestetto visto nel match contro Milano: Finoli in cabina di regia, Pinali opposto con Ricci e Mazzone al centro, la coppia Van Garderen-Petric sulle bande e Bonami libero. Dalla parte biancorossa della rete coach Bernardi schiera invece Basic e Lucarelli schiacciatori, Brizard al palleggio con Romanò opposto, Simon e Caneschi centrali con Scanferla inamovibile nel ruolo di libero.

LA CHIAVE – Dopo un primo set dominato grazie ad un gioco ordinato e preciso (ricezione al 56% di precisione e attacco al 55%), la Gas Sales è brava a districarsi dalle “sabbie mobili” di un secondo set decisamente frammentato e caratterizzato da tanti errori da una parte e dall’altra. Conscia delle proprie qualità e dell’impressionante varietà di colpi di cui dispone, la squadra di Bernardi tiene a bada i tentativi di rimonta avversari, evitando di scomporsi e trasformando in oro i tanti regali concessi dalla compagine toscana. Caratteristica, anche questa, da squadra vera.

EMMA VILLAS AUBAY SIENA-GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 0-3 (12-25, 25-19, 25-22)

EMMA VILLAS AUBAY SIENA: Pinali 11, Ricci 2, Van Garderen 7, Petric 3, Bonami (L), Finoli 1, Mazzone 6, Raffaelli, Biglino 3, Pinelli, Pereyra 1, Ngapeth, Pochini (L), Fontani, Pellegrini, Augero. All. Montagnani.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Brizard 3, Lucarelli 10, Simon 9, Romanò 16, Recine, Caneschi 6, Scanferla (L), Leal, Basic 9, Cester, Gironi, De Weijer, Hoffer (L). All. Bernardi. Arbitri: Canessa di Bari, Simbari di Milano.

Note: durata set 25′, 32′, 33′ per un totale di 1 ora e 30 minuti di gioco. MVP: Romanò.

Emma Villas Aubay Siena: battute sbagliate 10, ace 3, muri punto 4, errori in attacco 11, ricezione 49 (36% perfetta), attacco 31%.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 13, ace 5, muri punto 7, errori in attacco 5, ricezione 43 (34% perfetta), attacco 55%.

