Gas Sales Bluenergy verso Monza. Coach Bernardi: “Siamo sulla buona strada”

Talentuosa, cinica e “spietata”. Stando a quanto si è visto nelle ultime due giornate di Superlega contro Trento e Siena (in grado di portare in dote i primi squilli stagionali), questa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sta crescendo “a immagine e somiglianza” del suo allenatore. Con tali caratteristiche i biancorossi dovranno scendere in campo domenica alle 15.30, quando al PalaBancaSport arriverà Monza. Una sfida tutt’altro che agevole, con i brianzoli reduci dal successo per 3-0 sui campioni d’Italia della Lube. A fare il punto in casa Gas Sales ci pensa lo stesso Lollo Bernardi.

L’INTERVISTA NEL SERVIZIO DI MARCELLO TASSI