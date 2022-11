Il Sangiuliano vince 6-4 ai rigori dopo una sfida infinita: il Piace saluta la Coppa

Dopo una sfida combattutissima e terminata 2-2 al termine dei supplementari, è il Sangiuliano ad esultare ai calci di rigore, battendo al Garilli il Piacenza 6-4 e staccando così il pass per gli ottavi di Coppa Italia.

Ai biancorossi, in 10 uomini praticamente per tutta la partita a causa dell’espulsione di Frosinini al 7′ del primo tempo, non è bastato il grande cuore e i due gol di Lamesta e Capoferri: decisivi nel finale gli errori dal dischetto di Giacchino e Conti, con il Sangiuliano bravo a capitalizzare tutti i tiri dagli 11 metri.

PRIMO TEMPO

Piace che si affida al 4-4-2 con Rinaldi, difesa con Frosini, Cosenza, Pezzola e Capoferri. A centrocampo Lamesta, Nelli, Onisa e Zunno, Biancheri e Rossetti in attacco.

È il Piace a partire meglio nel primo tempo, con la bella messa in mezzo da Bancheri al 4’ minuto e raccolta da Zunno, il cui tiro centra però il D’Alterio. Sugli sviluppi dell’azione, altra occasione con Pezzola il cui tiro finisce out.

Due minuti dopo i biancorossi rimangono in dieci, con Frosinini che si fa cacciare per un brutto fallo su Baggi. Da qui in poi inizia l’assedio del Sangiuliano, vicino al gol con il colpo di testa di Miracoli al 19’ e con il gran tiro a giro di Guerrini, che al 21’ trova però la grande risposta di Rinaldi. Alla mezzora è Saggionetto a far correre i brividi lungo la schiena della difesa di casa, sprecando davanti a Rinaldi un meraviglioso assist di tacco di Miracoli.

Il Piace riesce a mettere fuori la testa solo al 36’, con la conclusione di Onisa (dopo una bella percussione di Nelli) che finisce alta sopra la traversa. Il Sangiuliano si rifà sotto nel finale, prima con Pedone (tiro fuori di pochissimo) e poi con il diagonale di Anastasia intercettato da Rinaldi.

SECONDO TEMPO

Di tutt’altro tenore l’avvio di ripresa, con il Piace che subito dopo il rientro in campo riesce a portarsi in vantaggio: Lamesta corre lungo la corsia destra, scaricando in porta il diagonale che vale l’1-0. La gioia biancorossa dura poco: al 7’ Pezzola intercetta di mano un pallone in area, l’arbitro interrompe e indica il dischetto. Dagli undici metri Miracoli non sbaglia e fa 1-1. Incassato il pari, il Piace ci riprova al 19’ con il neoentrato Vianni, che servito da Onisa calcia in porta trovando la deviazione in corner.

Alla mezzora Rinaldi si esalta su Deiana, ma non può nulla sulla conclusione da fuori di Zanon che, complice una deviazione, si insacca alle spalle del portiere di casa regalando al Sangiuliano l’1-2. Ma quando il destino della partita pare segnato, ecco che Capoferri realizza la rete dell’incredibile 2-2, trasformando in gol un pallone scodellato in mezzo da Rizza.

SUPPLEMENTARI E RIGORI

Il pareggio resiste anche nei due tempi supplementari, con la sfida che si decide ai calci di rigore.

Il primo a presentarsi sul dischetto per il Piace è Giacchino, che spara altissimo.

Qeros non sbaglia e col mancino beffa Rinaldi.

Capoferri è freddo e segna, così come Miracoli del Sangiuliano.

Conti si lascia ipnotizzare da D’Alterio, Guidetti realizza, Rizza pure ma ci pensa Cogliati a far esultare gli avversari: il Sangiuliano passa agli ottavi di Coppa.

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI