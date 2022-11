Per il Piace sfida da bollino rosso contro la capolista Pordenone: out Cesarini

Partita da “bollino rosso” e senza il capitano. Nella rifinitura di ieri è purtroppo arrivata la notizia che nessun tifoso del Piacenza voleva sapere: Alessandro Cesarini si è fermato per infortunio e non sarà disponibile per la partita di oggi, con il Piace che affronterà la capolista Pordenone. Si gioca alle 17.30 allo stadio Garilli, in un match valido per la 13° giornata del girone A di Serie C.

Premessa: i biancorossi hanno un po’ meno paura della corazzata del girone dopo il ritorno ai tre punti dalla trasferta di Mantova, e anche la consapevolezza che è stato solo il primo passo per la rincorsa verso la salvezza. La squadra di Scazzola deve infatti mettersi in testa che nulla è ancora stato fatto, se non lasciare momentaneamente l’ultimo posto in classifica, e dare ancora più continuità alla propria stagione e ai 5 punti ottenuti nelle ultime tre partite. Dall’altra parte c’è una squadra che in questo momento ha più di un motivo per sorridere: il Pordenone è primo in classifica e con le vele spiegate al massimo dopo le due “manite” di gol rifilate prima alla Pergolettese e poi al Lecco, ha in panchina una vecchia volpe come Domenico Di Carlo e una rosa costruita per tornare in Serie B il prima possibile. Il dato che fa ben sperare i biancorossi è la trasferta di Mantova: dove il Piace si è rivelato corsaro centrando la prima vittoria in campionato, i friulani hanno invece inciampato rovinosamente per 2-1, a ennesima dimostrazione che nessun risultato è fissato se non dopo i 90 minuti più recupero. Si tratta comunque di un quasi testa-coda, che Cosenza e compagni dovranno giocare al massimo della concentrazione per cercare di portare a casa almeno un punto, non certo da buttare contro un’avversaria di questo livello e che muoverebbe ancora un po’ la classifica. Osservati speciali?

C’è l’imbarazzo della scelta, ma Edgaras Dubickas, da buon ex biancorosso fino alla passata stagione, merita un occhio di riguardo, anche perché è reduce dalla doppietta segnata al Lecco. Quanto alla formazione iniziale, la situazione infortuni non è cambiata rispetto all’ultima uscita, e mancherà anche Persia per squalifica. Scazzola dovrebbe partire con un 3-5-2 solido: i tre centrali davanti a Tintori saranno Masetti, Cosenza e Nava, a centrocampo dovrebbe trovare spazio Nelli con Munari e Suljic interni, mentre Frosinini e Gonzi agiranno sulle fasce, in attacco, con Cesarini nemmeno convocato, via con la coppia Morra- Rossetti.

Probabili formazioni

PIACENZA (3-5-2): Tintori; Masetti, Cosenza, Nava; Frosinini, Munari, Nelli, Suljic, Gonzi; Cesarini, Morra. A disposizione: A disposizione: Rinaldi, Rizza, Lamesta, Pezzola, Capoferri, David, Giacchino, Rossetti, Vianni, Zunno, Conti, Frosinini, Biancheri, Onisa. All. Scazzola.

PORDENONE (4-3-1-2): Festa; Bruscagin, Ajeti, Bassoli, Benedetti; Torrasi, Burrai, Pinato; Zammarini; Dubickas, Candellone. A disposizione: Martinez, Maset, La Rosa, Ingrosso, Giust, Baldassar, Biondi, Giorico, Piscopo. All. Di Carlo. Arbitro: Di Graci (Como), assistenti Cerilli (Latina) e Cravotta (Città di Castello), quarto ufficiale Sassano (Padova).