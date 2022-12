Il Piacenza Calcio comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il giocatore Simone Giacchino. All’atleta va un “ringraziamento per l’impegno profuso con la maglia biancorossa e un grande in bocca al lupo per il proseguo della sua carriera”, si legge in una nota ufficiale della società sportiva.

