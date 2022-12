Gas Sales: dopo la vittoria su Cisterna, Brizard e Basic stasera a Volley Piacenza

Il primo obiettivo stagionale è stato centrato. Si trattava di un traguardo minimo, ma la Gas Sales ha archiviato con una gara di anticipo la qualificazione alla Coppa Italia dopo la netta vittoria per 3-0 contro Cisterna. Tre punti che hanno dunque tutto un altro sapore per i biancorossi, festeggiati dai propri tifosi al termine della partita del PalabancaSport.

Saranno capitan Antoine Brizard e lo schiacciatore Luka Basic a raccontarci le emozioni che hanno vissuto in campo questa sera a “Volley Piacenza #atuttogas”, il programma di approfondimento che torna come ogni martedì alle ore 21.00 su Telelibertà condotto da Nicoletta Marenghi. Insieme ai due campioni biancorossi ci saranno anche Simone La Salandra, titolare di Piacenza Tarature sponsor Gas Sales, e Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy, con il contributo video dell’esperto Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport.

Nella seconda parte del programma si parlerà anche del prossimo impegno di Superlega dei biancorossi, domenica pomeriggio in casa di Padova per l’ultimo turno del girone di andata. Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9.00 e alle 17.00.