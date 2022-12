Piace: Scianò, addio dopo dieci anni. Si dimette Battistotti dal cda

Mentre la squadra si ritrova all’ultimo posto del campionato di serie C, nel girone A, si registrano novità ulteriori sul fronte societario. Marco Scianó non è più il direttore generale del Piacenza. Si è chiuso oggi il percorso dirigenziale di Scianó in biancorosso: a giugno prossimo, il matrimonio avrebbe toccato il ragguardevole traguardo dei dieci anni. Scianó, nelle scorse settimane, aveva lasciato il doppio incarico di dg e direttore sportivo. Con l’arrivo di Luca Matteassi nelle vesti di uomo-mercato e di Cristiano Scazzola in panchina, l’ormai ex dirigente del Piace era entrato in rotta di collisione con il resto della formazione societaria.

Altre novità in casa biancorossa riguardano la risoluzione del contratto per Marco Pozzoli, responsabile scouting mentre Davide Battistotti ha rassegnato le proprie dimissioni dal consiglio di amministrazione.