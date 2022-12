Gas Sales verso Modena: se ne parlerà alle 21.00 a Volley Piacenza su Telelibertà

Tre vittorie di fila e uno stato di forma in crescendo. È sempre più dolce questo finale di 2022 per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che si appresta a vivere la sfida di Santo Stefano contro una big. Il 26 dicembre il PalabancaSport sarà teatro della sfida che vedrà i biancorossi opposti a Modena, scontro da non fallire per i primi posti della Superlega. Il match verrà come ogni settimana giocato in anticipo grazie alle analisi di “Volley Piacenza #atuttogas”, il programma di approfondimento sul mondo della pallavolo biancorossa in onda questa sera alle ore 21 su Telelibertà.

Nello studio del conduttore Marcello Tassi si parlerà dunque dell’ultima vittoria ottenuta dalla Gas Sales in casa di Verona, per poi addentrarsi nel dettaglio sul prossimo impegno. Saranno ospiti dello Spazio Rotative il vicepresidente Giuseppe Bongiorni, lo schiacciatore Fabrizio Gironi, il terzo allenatore Matteo De Cecco e la responsabile marketing Monica Uccelli. In collegamento video, per un commento tecnico sulla squadra, non mancheranno come sempre i contributi di Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy, e Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport. Dulcis in fundo, non potrà mancare l’apporto del giornalista Leo Turrini, grande tifoso di Modena.

Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle 9.00 e alle 17.00.