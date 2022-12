Gara da dentro o fuori per il Piacenza. Alle 14.30 al Garilli contro la Pergolettese

Giornata di campionato per la Serie C prima della pausa natalizia. Sfida da “dentro o fuori” per il Piacenza, che al Garilli ospita la Pergolettese alle 14.30. Entrambe le squadre navigano nella parte bassa della classifica e sono alla ricerca di punti preziosi.

E’ quasi una finale per gli uomini di mister Scazzola che arrivano al match di oggi pomeriggio un po’ rincuorati dalla buona prova contro Vicenza. Allo stesso tempo, c’è una situazione di classifica che è paradossalmente peggiorata all’uscita dal “Menti”, con soli 13 punti ottenuti in 19 partite, fanalino di coda in solitaria e zona playout che si è ulteriormente allontanata. Proprio la Pergolettese è una di quelle squadre da puntare, con 22 punti rappresenta una seria minaccia per i biancorossi e un passo falso potrebbe essere quasi una pietra tombale.

Gara da non sbagliare quindi, che il Piace dovrà cercare di vincere nonostante le solita situazione di emergenza, ma con la buona notizia del recupero dello squalificato Suljic. Niente da fare invece per Nava e Persia, due pedine fondamentali ferme ai box, convocato capitan Cesarini, mentre in attacco potrebbe essere la volta di Rossetti dopo il ritorno al gol a Vicenza e dare così la possibilità di rifiatare a Gonzi. 4-4-2 quindi, con Rinaldi tra i pali, in difesa Parisi, Cosenza, Masetti e Capoferri, a centrocampo Munari, Suljic, Onisa e Rizza, in avanti il tandem offensivo Rossetti-Morra.