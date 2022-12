Gas Sales in campo il 26 contro Modena. Bernardi: “Pubblico arma in più”

Seconda giornata di ritorno di SuperLega Credem Banca lunedì 26 dicembre con il derby della Via Emilia. Alle ore 18.00 la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza scenderà in campo al PalabancaSport contro la Valsa Group Modena.

I biancorossi, reduci da bella vittoria a Verona, cercano di mantenere la striscia positiva nell’ultimo turno di campionato. Indisponibile Ricardo Lucarelli, operato alla mano destra dopo l’infortunio nel terzo set della gara a Verona.

Diverse iniziative previste per il giorno di S. Stefano al PalabancaSport: dal lancio di peluche (Teddy Bear Toss), alla Mostra Fotografica dedicata a Prospero Cravedi. Senza dimenticare la lotteria organizzata dai Lupi Biancorossi e il momento di raccoglimento in ricordo dell’avvocato Corrado Sforza Fogliani.

Il coach della Gas Sales, Lorenzo Bernardi, ha elogiato l’avversario emiliano per la sua duttilità, che le ha permesso finora di piazzarsi terza in classifica. “Spero in un PalabancaSport gremito – ha continuato Bernardi, aggiungendo che – l’ambiente che si crea può essere l’elemento decisivo per vincere una gara che si preannuncia molto entusiasmante”.

La Valsa Group Modena, infatti, milita in terza posizione con 23 punti, uno in più della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Nonostante, l’avvio incerto la formazione modenese , guidata da coach Andrea Giani, sembra aver trovato continuità sia in campionato che in Europa. All’andata fu Modena a spuntarla sui biancorossi per 3-1 e lunedì potrà contare su un giocatore in più: lo schiacciatore francese Nicolas Marechal.