Il calcio in lutto per Pelè. Nel 1977 O Rey pareggiò una partita contro un piacentino

Il mondo del calcio continua a piangere la scomparsa di uno dei suoi più grandi interpreti. O Rey era in gravi condizioni da tempo e aveva lasciato col fiato sospeso tifosi e appassionati di sport di ogni dove. Venerdì 30 dicembre la speranza ha lasciato spazio alla commozione, Pelé se n’è andato all’età di 82 anni anche se, quando si parla di campioni del suo calibro, il termine immortalità non risulta di certo improprio.

Sicuramente lo ricorderà con grande affetto Massimiliano Bariola che ha voluto condividere con tutti i nostri lettori una foto scattata il 3 settembre del 1977 in cui Edson Arantes do Nascimento (per tutti Pelé) è ritratto insieme a suo padre, ai tempi dirigente del Portoguesa F.C. “Pelé con la sua squadra Cosmos F.C. sfidò in Venezuela il Portuguesa F.C, di cui mio padre Martino Bariola era dirigente, oltre che riconosciuto cronista sportivo” racconta Massimiliano.

“La concitata partita, sostenuta da un tifo come solo il pubblico Sudamericano degli anni 70 può produrre – racconta -, vede affrontarsi i virtuosismi e la fantasia di Pelé e la sua squadra e la grinta e il cuore della squadra locale. Alla fine, le squadre si equivalgono e il risultato si chiude in un meritato quanto impensabile 1 a 1”.

Nella foto insieme a Pelé e a Martino Bariola (al centro, con gli occhiali) c’è anche Eddie Firmani, allenatore del Cosmos F.C. Uno scatto che come piace ricordare Massimiliano racconta di “un figlio di Piacenza sceso nell’arena sportiva contro un gigante come Pelé uscendone alla pari”.