Gas Sales, parla Checco Recine: “Pronto a dare il 100% anche contro Trento”

Con Lucarelli e Leal ancora ai box (il primo rientrerà presumibilmente a metà febbraio, il secondo salterà quasi sicuramente le prossime due sfide) è probabile che coach Massimo Botti mandi in campo domenica contro Trento la stessa formazione vista il 29 dicembre in terra scaligera, con Basic e Recine in banda al posto dei due assenti di lusso. E a proposito di Checco Recine, il campione del mondo non vede l’ora che arrivi domenica.

“Ci siamo riposati a dovere, ora è il momento di tornare in campo con tutta la carica della vittoria in Coppa Italia. Domenica ci attende una gara difficilissima”.

A livello individuale non è stato un avvio di stagione semplice: prima il ritardo di condizione e poi la panchina. “Dal punto di visa mentale non è stato facile. Quest’anno ero consapevole che sarebbe stata ancora più dura rispetto alla passata stagione, ma chiaramente sono un giocatore di Piacenza e in quanto tale accetto qualunque decisione. Ora che la squadra ha bisogno di me voglio farmi trovare pronto”.

