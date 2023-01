Impresa dei biancorossi, decide il rigore di Cesarini. Striscione per Pighi

Il presidente Roberto Pighi alla vigilia del complicatissimo match contro la Feralpisalò aveva espresso il desiderio di concludere la sua esperienza al vertice della società biancorossa con una vittoria. Dopo una partita ricca di emozioni, i ragazzi di mister Scazzola l’hanno accontentato espugnando lo stadio Lino Turina vincendo 1-0 grazie al gol di capitan Cesarini che non ha fallito il calcio di rigore procuratosi da Munari, migliore in campo.

I biancorossi hanno fatto la partita perfetta: corti e sulla difensiva nella prima frazione di gara e sempre più coraggiosi nell’impensierire Pizzignacco e compagni con l’avanzare dei minuti. La Feralpisalò ha cercato il pareggio più volte con Guerra, senza mai riuscirci. Da segnalare l’espulsione per protesta a Scazzola e il cartellino rosso per un fallo da dietro di Zennaro ai danni di Munari. Con questo risultato i biancorossi salgono a quota 22 punti in classifica.

LA CRONACA DEL PRIMO TEMPO:

Un primo tempo senza paura per i biancorossi che non corrono pericoli in casa della capolista Feralpisalò. Durante la prima frazione l’occasione più pericolosa è targata Piacenza: intuizione di Chierico che trova in area Morra, ipnotizzato dall’estremo difensore. Al 31′ il direttore di gara non ha perdonato qualche parola di troppo di mister Scazzola che si è visto recapitare il cartellino rosso. Dei padroni di casa il più ispirato è certamente Siligardi.

Minuti iniziali all’insegna del possesso palla per i padroni di casa. Al 12′ la prima occasione della partita sui piedi di Tonetto che, servito col contagocce da Siligardi, perde l’attimo giusto per battere Rinaldi.

Al 14′ si vede in avanti il Piacenza che conquista il primo calcio d’angolo della gara.

Al 25′ chance clamorosa per i biancorossi: Chierico pesca in area Morra che fa tutto bene ma sbaglia il tocco decisivo a tu per tu con Pizzignacco.

Ispiratissimo il numero nove del Piace che al 28′ dopo un’azione individuale ci prova da fuori area con un tiro tutto fuorché preciso.

Al 31′ il direttore di gara Kumara espelle Scazzola per proteste.

Il Piacenza cresce e prende coraggio col passare del tempo: partita equilibrata.

Al 43′ Siligardi chiede a gran voce un calcio di rigore dopo esser stato colpito da una spinta di Cosenza. Per l’arbitro nulla di irregolare.

Al 47′ dopo un disimpegno errato di Nava, Siligardi ci prova dai trenta metri: para senza problemi Rinaldi.

LA CRONACA DEL SECONDO TEMPO:

Vecchi butta nella mischia l’ex biancorosso Simone Guerra, attaccante originario di San Nicolò.

Al 49′ Legati entra in maniera scomposta su Munari, l’arbitro concede il calco di rigore che capitan Cesarini non fallisce preferendo la potenza alla precisione. Piacenza in vantaggio 1-0; la Feralpisalò non prendeva gol da cinque partite consecutive, si interrompe quindi l’imbattibilità di Pizzignacco.

Al 55′ Rinaldi salva il risultato, rispondendo presente alla conclusione ravvicinata proprio dell’ex della partita Simone Guerra.

Al 62′ si ripropone la sfida Rinaldi-Guerra: l’attaccante della Feralpisalò prova lo scavetto ma l’estremo difensore biancorosso risponde presente con un’altra ottima uscita.

Al 65′ triplice cambio per il Piacenza: Cesarini, autore del gol del vantaggio esce lasciando il suo posto al neoacquisto Giorno; Allo stesso tempo Parisi subentra a Chierico e Musetti a Nava.

Anche Vecchi opta per il triplice cambioal 69′: escono Siligardi, Balestrero e Hergheligiu per Butic, Palazzi e Pietrelli. Altro cambio anche tra le fila dei biancorossi: Plescia prende il posto di Suljc.

Al 76′ Voltan ci prova da fuori area: tiro impreciso.

Al 79′ il Piace vicino al raddoppio con Munari che sta facendo una partita di livello.

Al 82′ ci riprova dalla distanza Voltan, tiro alto sopra dalla traversa. Vecchi lancia in campo Panico che dà il cambio a Tonetto.

Al 86′ rosso diretto a Zennaro che per fermare uno scatenato Munari lo sgambetta da dietro interrompendo una ripartenza che poteva fare male ai padroni di casa. Feralpisalò con un uomo in meno. Dopo pochi secondo stessa sorte anche per Siligardi, espulso per proteste dalla panchina.

Sette minuti di recupero: al 91′ Pietrelli sfiora il palo alla sinistra di Rinaldi con una rasoiata da fuori area.

Ma che partita di Munari che fa impazzire gli avversari: al 92′ giallo per Panico che lo atterra dopo aver subito tunnel.

Dopo sette minuti di recupero arriva il triplice fischio: il Piacenza compie l’impresa e vince 1-0 contro la Feralpisalò.

Le formazioni ufficiali

FERALPISALO’ (4-3-2-1): Pizzignacco, Bergonzi, Tonetto (dal 82′ Panico), Balestrero (dal 69′ Palazzi), Pittarello (dal 45′ Guerra), Legati, Voltan, Bacchetti, Zennaro, Siligardi (dal 69′ Butic), Libera Hergheligiu (dal 69′ Pietrelli). A disposizione: Ferretti, Neri, Musatti, Benedetti, Palazzi, Butic, Panico, Icardi, Guerra, Pietrelli, Salines. All. Vecchi.

PIACENZA CALCIO (3-5-2): Rinaldi, Rizza, Nava (dal 65′ Musetti), Cosenza, Suljc (dal 69′ Plescia), Morra, Cesarini (dal 65′ Giorno), Chierico (dal 65′ Parisi), Palazzolo, Munari, Accardi. A disposizione: Tintori, Reclaf, Giorno, Plescia, Zunno, Parisi, Gonzi, Vianni, Capoferri, Onisa, MAsetti. All. Scazzola.

Arbitro: Kumara (Verona), assistenti Monaco (Termoli) e Munerati (Rovigo), quarto ufficiale Giordano (Collegno).