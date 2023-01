Documenti firmati dai 7 soci: è nato il nuovo Piacenza. Bomber Luppi primo “regalo”

Con la firma arrivata alle 15.30 di oggi nello studio del notaio Raffaello Bianco ha preso vita il nuovo Piacenza calcio.

Le quote in mano al presidente uscente Roberto Pighi (86,5%) sono state spalmate tra i due soci (Marco Polenghi ed Eugenio Rigolli) e i nuovi entrati: Gabriele e Lorenzo Fermi, Giacomo Ponginibbi, Alessandro De Santis, Luigi Gruppi e Marco Gatti, che dopo due anni torna dunque in società dopo i gloriosi anni della rinascita biancorossa guidata assieme al fratello Stefano. Acquisite anche la quote (il 2% circa) in mano all’ex direttore generale Marco Scianò.

Polenghi è il nuovo presidente, il 46esimo della storia del Piacenza; Rigolli il vice presidente.

Dal fronte del mercato, l’attivissimo direttore sportivo Luca Matteassi ha definito un grande acquisto: dalla Torres arriva in biancorosso l’attaccante Davide Luppi, 32 anni, nel recente passato alla FeralpiSalò, nel Modena e nel Cittadella in Serie B.

