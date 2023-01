“Piacenza Calcio, patrimonio collettivo”: gli auguri di Tarasconi e Dadati

“In questi giorni, come tutti i tifosi biancorossi, abbiamo osservato da spettatori il

passaggio di consegne nell’assetto societario del Piacenza Calcio, ma ora che l’iter

amministrativo è completato, ci preme rivolgere pubblicamente l’augurio di buon

lavoro alla nuova squadra di vertice, esprimendo nel contempo il ringraziamento

della nostra comunità a Roberto Pighi”. Così il sindaco Katia Tarasconi e l’assessore

allo Sport Mario Dadati sottolineano, “con riconoscenza, l’impegno che il presidente

uscente ha profuso in questi anni, dapprima nel ruolo di vice e poi alla guida della

Società, accompagnandola nelle celebrazioni per il centenario e affrontando la

gestione in un periodo particolarmente complesso, conseguente all’emergenza

sanitaria e alle sue ripercussioni, economiche e sociali, anche sul mondo sportivo.

Crediamo che le parole con cui ha ripercorso questa esperienza, rimarcando in

un’intervista di aver sempre considerato il Piacenza Calcio un bene comune, siano

preziose e racchiudano il senso più autentico del suo incarico, così come del legame

con il territorio”.“Con questo stesso spirito – aggiungono Tarasconi e Dadati – siamo grati a tutti gli

imprenditori che, unendo le forze, hanno preso ora per mano la Società, garantendo

continuità come Marco Polenghi, Eugenio Rigolli e Marco Gatti, ma anche portando

nuova linfa e rafforzando la propria vicinanza ai colori biancorossi, come Giacomo

Ponginibbi, Alessandro De Santis, Luigi Gruppi, Gabriele e Lorenzo Fermi. Da parte nostra, ribadiamo che l’amministrazione sarà sempre disponibile all’ascolto e al

dialogo, perché il Piacenza Calcio è un patrimonio collettivo che ha bisogno

dell’amore di questa città, per sostenere l’entusiasmo e la generosità di chi ha scelto di

portare avanti, guardando al futuro, una storia lunga più di un secolo”.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà