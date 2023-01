La Gas Sales parte bene ma si spegne troppo presto: Monza recupera e vince 3-1

Niente da fare per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che nell’anticipo della quinta giornata di ritorno di Superlega viene battuta da Monza per 3-1: si tratta del secondo stop consecutivo per i ragazzi di Massimo Botti, reduci dalla pesante sconfitta (anche in questo caso per 3-1) contro l’ultima della classe Siena.

Biancorossi che impattano bene sul match, vincendo il primo set grazie a una buona prova del muro, salvo poi perdere il secondo ai vantaggi, prima del tracollo nel terzo e quarto parziale, a causa di una ricezione incapace di opporsi agli attacchi dei martelli monzesi.

