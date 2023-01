Il Fiorenzuola a Lucca per interrompere la serie nera di quattro ko

Ventitresima giornata nel girone B di Serie C anche a Lucca dove, dalle 17.30, il Fiorenzuola sfiderà i padroni di casa in un incontro-chiave per il prosieguo del cammino valdardese. In caso di sconfitta ulteriore, sarebbe la quinta, la formazione di Tabbiani rischia di entrare in una pericolosissima spirale e mettere in pericolo il posizionamento playoff che, qualche settimana fa sembrava pratica già sbrigata.

La Lucchese conta su una lunghezza di margine rispetto ai ragazzi di Tabbiani: un ottavo posto in linea con le attese e che probabilmente va oltre le attese più ottimistiche dell’estate scorsa. Una sola sconfitta, con la Reggiana, nelle ultime sette giornate per l’undici di mister Maraia, come il collega ligure cultore di un 4-3-3 che ha in Bianchimano il terminale offensivo in fase centrale.

Premesse tattiche buone per assistere a un match di buona caratura e che mette in palio punti pesanti in ottica corsa-playoff.