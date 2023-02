Lupi Biancorossi protagonisti a Volley Piacenza: “Alle Final Four saremo 80 tifosi”

Pace definitivamente fatta tra i Lupi Biancorossi e la Gas Sales Bluenergy. La conferma è arrivata questa sera dal presidente dei tifosi Renzo Ciardelli ai microfoni di “Volley Piacenza #atuttogas”. “Noi ci siamo sempre, chi va via prima dal palazzetto sono i tifosi occasionali – ha detto Ciardelli – e crediamo anche nell’impresa in Coppa Italia dove regaleremo la maglia della Final Four a chi verrà, sono già 80 i tifosi che hanno aderito. Ci saremo anche sabato con Milano ovviamente nonostante l’orario, abbiamo visto una bella reazione nelle ultime partite anche se rimane il problema dell’incostanza”.

La squadra di Botti può dunque contare sul suo settimo uomo in campo, contro Perugia è arrivata una sconfitta che ha fatto capire “come il gap con le più grandi ci sia ancora, ma mancano giocatori chiave come Leal e Lucarelli al massimo della forma, quando lo saranno vedremo la vera Gas Sales”. Ospiti nello studio di Marcello Tassi anche il segretario generale Luca Rigolon e Vittorino Francani, responsabile del progetto scuola della società biancorossa e l’osteopata della squadra Giovanni Berzioli che hanno condiviso lo stesso pensiero. “Al momento sono i risultati che parlano, siamo partiti con grandi ambizioni e ora la classifica dice altro, contiamo di recuperare questi giocatori per cambiare qualcosa da qui alla fine della stagione” ha spiegato Rigolon, mentre Berzioli ha tranquillizzato tutti sulle condizioni di Lucarelli: “Ha lavorato molto bene dal punto di vista fisico e puntiamo a recuperarlo per le Final Four, il giocatore scalpita e si sta concentrando sull’intensità, ha tanto entusiasmo che però va incanalato nel verso giusto per averlo a disposizione a fine febbraio”. Infine, Francani ha approfondito il progetto scuola, “al secondo anno e voluto fortemente dalla presidente Curti per avvicinare i giovani alla pallavolo e allo sport in generale, abbiamo avuto una buona risposta dalle scuole e il nostro obiettivo sarà far arrivare più ragazzi piacentini nel giro delle nostre squadre”.