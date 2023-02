Gas Sales, la carica di Simon: “È il momento di far vedere il nostro vero valore”

Di partite Robertlandy Simon nella sua lunga carriera ne ha giocate tantissime. Ma che fossero finali scudetto o semplici match di regular season poco importa: per il centralone cubano, da molti considerato ancora il migliore al mondo nel ruolo, ognuno di questi incroci riveste sempre la stessa importanza. La sfida contro Allianz Milano di domenica prossima, con fischio d’inizio alle 15.30 al PalabancaSport, non fa eccezione. A maggior ragione se la Gas Sales Bluenergy Piacenza, la squadra per cui “combatte” questo eterno guerriero, si ritrova a un bivio.

“Milano ma non solo: le prossime quattro partite che ci attendono in campionato, sei se contiamo anche il ritorno dei quarti di finale di Coppa Cev contro Montpellier, saranno decisive per il nostro destino in questa stagione – spiega Simon -. Domenica, ma più in generale da qui alla fine del campionato, servirà una Gas Sales concentrata, positiva e “cattiva”. Milano, altra squadra in cerca di punti per la volata playoff, si presenterà a Piacenza con il coltello tra i denti, per cui attendiamoci una vera battaglia. Per noi è arrivato per noi il momento di tirare fuori tutto ciò che abbiamo. Avremmo già dovuto farlo da un pezzo ma per una ragione o per l’altra non siamo ancora riusciti ad esprimerci per come potremmo”.

L’ARTICOLO DI MARCELLO TASSI SU LIBERTA’