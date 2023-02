Gas Sales Bluenergy, questa estate previsti due camp estivi per i futuri campioni

La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza organizza per l’estate 2023 due camp estivi per i ragazzi e le ragazze dagli 8 ai 19 anni. Sarà l’occasione per giovani pallavolisti e pallavoliste di immergersi a 360 gradi nel mondo del volley e del beach volley.

La giornata tipo sarà articolata in fasi dedicate alla tattica di gara e alla tecnica individuale, alternate da una visita di alcuni atleti della prima squadra e da momenti di svago all’aria aperta. Per entrambi i camp i due ragazzi che si distingueranno maggiormente avranno la possibilità di allenarsi agli inizi di settembre con il settore giovanile di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

Il “Summit Volley Camp” di Sestriere è riservato a tutti i ragazzi e ragazze dagli otto ai diciotto anni ed è in programma dal 25 giugno al primo luglio.

Il “Summer Camp Alta Qualificazione” di Lignano Sabbiadoro si terrà dal 8 al 14 luglio ed è riservato a tutti i ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni.