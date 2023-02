Gas Sales Bluenergy, uno psicologo dello sport per i giovani della foresteria

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e settore giovanile. Per la prima volta in questa stagione la società biancorossa ha aperto una foresteria per alloggiare giovani giocatori che arrivano da fuori Piacenza. Ragazzi che in questi mesi vivono lontano dalle famiglie e che qui a Piacenza studiano e giocano.

Insieme all’Equipe dei servizi educativi dell’associazione “La Ricerca”, il club ha dato vita al progetto, #ace ascolto-confronto-esperienza, rivolto agli atleti del settore giovanile residenti in foresteria. Un progetto, che durerà fino ad aprile e che prevede quattro incontri, condotti dallo psicoterapista e psicologo dello sport, il dottor Michele Bisagni. Il primo incontro si è tenuto nei giorni scorsi, il tema era “Di cosa ho bisogno?” ed era dedicato alla conoscenza reciproca con raccolta di bisogni e desideri da parte degli atleti, anche in riferimento alla vita in foresteria e alle autonomie richieste, oltre alle aspettative nei confronti della stagione in corso e del progetto in questione.

Gli altri incontri mensili avranno in programma la costruzione dell’atleta ideale, le regole fondamentali della comunicazione con i compagni e la forza del gruppo. Tutto in un’ottica di condivisione di strategie ed obiettivi dei ragazzi, i veri protagonisti di questo progetto.

Per ognuno dei quattro incontri verrà utilizzata una metodologia interattiva, tramite questionari, lavori di gruppo e l’utilizzo di elementi multimediali.

Le parole dell’amministratore delegato di Gas Sales Bluenergy Piacenza, Isabella Cocciolo: “Siamo molto contenti di aver dato vita a questo progetto con una realtà piacentina, che sembra aver già riscosso successo tra i ragazzi e genitori dopo solo il primo incontro. È un modo di far vivere ai ragazzi della foresteria dei momenti dedicati solo a loro, ricordandogli che pur essendo lontani da casa hanno una società su cui possono contare”.