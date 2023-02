Piace, il nuovo mister è Matteo Abbate. Lui cita Springsteen: “Siamo vivi”

Matteo Abbate è ufficialmente il nuovo allenatore del Piacenza Calcio, dopo l’esonero di Cristiano Scazzola, arrivato ieri al termine della sconfitta dei biancorossi per 3-2 sul campo del Renate.

La società ha dunque deciso di promuovere il mister della Primavera, che da calciatore ha esordito in serie A con la maglia del Piace e può vantare oltre 250 presenze tra i professionisti.

La società informa, inoltre, che Pablo Lischetti assumerà il ruolo di preparatore atletico e che, dalla Primavera, sarà promosso Luca Zanolini, che si occuperà del recupero infortuni.

Lo prima reazione dello stesso Abbate è arrivata via social network: sul proprio profilo Instagram ha pubblicato la citazione di una canzone di Bruce Springsteen che si intitola simbolicamente “We are alive”, vale a dire “Noi siamo vivi”. Un messaggio di speranza per una squadra che, penultima in classifica e protagonista di prestazioni molto negative, oggi sarebbe retrocessa direttamente, senza passare neppure dai play out.

