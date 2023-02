Gas Sales, Leal in campo per l’allenamento: domani con Perugia dovrebbe giocare

Sembrano incoraggianti le recenti notizie che arrivano da Roma, dove la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è in campo al PalaEur per l’ultimo allenamento in vista della semifinale di Coppa Italia di domani (ore 15.30) contro Perugia. Lo schiacciatore Yoandy Leal, in dubbio a causa di un infortunio alla caviglia, si è allenato regolarmente con i compagni. Probabile, dunque, il suo impiego nella partita di domani.

IL VIDEO DI CLAUDIO CAVALLI