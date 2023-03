Piacenza calcio, Ferrari entra in società. Rigolli: “Garantiamo il futuro”

Formalizzato l’ingresso nel Piacenza Calcio di Cristiano Ferrari, titolare di Assiprime 2020. All’atto notarile, avvenuto alle ore 15.00 di oggi, 13 marzo, ha preso parte in rappresentanza della società il vice presidente Eugenio Rigolli, il quale si è detto entusiasta per l’importante ampliamento della compagine di soci che si pone in linea con l’idea di collettivo alla base del progetto societario. “Stiamo lavorando duramente per dare alla società un aspetto solido e serio, che possa garantire un futuro e delle ambizioni alla squadra della città. A nome di tutto il Piacenza Calcio, ci tengo a ringraziare Cristiano Ferrari per aver compreso e condiviso il nostro progetto. La sua fiducia è per noi un’importante conferma che stiamo andando nella giusta direzione e ci motiva a fare sempre meglio”.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà