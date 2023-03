La Gas Sales vive di fiammate: Modena è concreta e vince 3-2 gara 1 dei quarti di finale

Il tie break (15-11 per i gialloblù) sorride a Modena, che vince il primo round dei quarti di finale playoff scudetto.

Nel quarto set si risveglia il servizio biancorosso: grazie a Brizard e Lucarelli, la Gas Sales mette le mani sul parziale e chiude 25-20. Si andrà al tie break.

Niente da fare nel terzo set: è Modena a riportarsi avanti dominando e chiudendo 25-19.

Grande equilibrio nel secondo set di Modena-Piacenza, la spuntano i biancorossi nel finale per 23-25 riaprendo la sfida: è 1-1.

E’ Modena ad aggiudicarsi per 25-19 il primo set di gara 1 dei quarti di finale playoff scudetto.

LA PRESENTAZIONE – Una parata di campioni, un parterre di stelle e uno incrocio più che mai incerto. In poche parole: spettacolo assicurato. La sfida di oggi al PalaPanini (fischio d’inizio alle 18 con diretta su volleyballworld.tv) darà il via ai playoff scudetto della Gas Sales Bluenergy Piacenza, pronta ad affrontare nel primo round dei quarti di finale – una serie al meglio delle cinque gare – gli avversari della Valsa Group Modena. Nel “Tempio del volley” si affronteranno la terza e la sesta classificata al termine della regular season, gialloblù contro biancorossi, un match che attirerà nel palazzetto modenese oltre 4mila spettatori (tra cui 85 “agguerritissimi Lupi Biancorossi”).

Stati d’animo ben diversi in campo oggi pomeriggio: la Gas Sales è reduce dall’eliminazione in Coppa Cev per mano di Roeselare, Modena ha invece conquistato la finale della manifestazione.

I SESTETTI – Formazioni delle grandi occasioni per Piacenza, pronta a scendere in campo con la diagonale composta da Brizard e Romanò, la coppia Leal-Lucarelli in banda, Simon e Caneschi centrali e Scanferla libero.

Miglior formazioni possibile anche per Modena, che con ogni probabilità si schiererà con Bruno al palleggio, Lagumdzija opposto, Rinaldi e Nagepth schiacciatori, Stankovic e Sanguinetti al centro con Rossini libero.

