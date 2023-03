Gas Sales verso gara 2 dei playoff: coach Botti ospite alle 21 a “Volley Piacenza”

Il primo round è andato a Modena, adesso serve il pronto riscatto. Il PalabancaSport è già in fermento per gara 2 dei quarti di finale di Superlega di domani sera, quando la Gas Sales Bluenergy Piacenza sarà chiamata a pareggiare i conti della serie dopo il ko nel primo confronto. Si può ben immaginare la tensione in casa biancorossa per una sfida così importante, a raccontarcela sarà l’allenatore Massimo Botti, ospite speciale della puntata di questa sera di “Volley Piacenza #atuttogas”.

Il programma condotto dal giornalista Marcello Tassi torna in onda questa sera come ogni martedì su Telelibertà alle ore 21 per analizzare il momento di Brizard e compagni. In compagnia di Botti ci saranno anche il preparatore atletico della squadra, Davide Grigoletto, insieme al responsabile del settore giovanile Francesco Di Leo. In collegamento video, per un commento tecnico sulla squadra di Botti, non mancherà come sempre il contributo di Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport, e di Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy. Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle 9 e alle 17.