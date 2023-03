Fiorenzuola, prima uscita di coach Lottici. Bakery con Tigers per blindare il 4° posto

Un impegno da non sottovalutare, anche perché la storia recente lo evidenzia bene. In Serie B, la corsa della Bakery non vuole fermarsi contro i Tigers Romagna, fanalino di coda del girone C atteso domenica alle 18 al PalaFranzanti per la 24° giornata. I biancorossi di coach Marco Del Re stanno attraversando un ottimo momento, alimentato dalla vittoria di domenica scorsa a Imola contro l’Andrea Costa (56-62) e hanno l’intenzione di difendere il quarto posto, che garantirebbe matematicamente la serie B nazionale nella prossima stagione.

Ritorno in campo per i Fiorenzuola Bees, che oggi scenderanno in campo alle 18 sul parquet amico di Castell’Arquato per sfidare la Goldengas Senigallia nella 24° giornata del girone C di Serie B. Diversi i motivi di interesse per la sfida del PalArquato: sarà la prima di coach Simone Lottici, che torna sulla panchina gialloblù dopo il quadriennio in C Gold tra il 2015 e il 2018 ricevendo il testimone da Gianluigi Galetti, a sua volta protagonista di un ciclo di tre stagioni e mezzo e 101 partite. Inoltre, le due formazioni sono appaiate in classifica, condividendo l’ottavo posto a quota 22 punti, a -2 dal terzetto del quinto posto e a quattro lunghezze dalla Bakery quarta. Fiorenzuola vuole fortemente invertire il trend che l’ha portata a una spirale di tre sconfitte consecutive contro squadre che la tallonano da vicino (Virtus Imola) o che l’hanno superata in classifica (Ancona e Bakery), ripartendo dalle proprie certezze costruite nel corso dei mesi e affiancando alcuni nuovi dettami della guida tecnica.