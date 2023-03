Quella che attende oggi il Piacenza Calcio, pronto ad affrontare alle 17.30 il Novara allo stadio Garilli, deve essere la “partita della vita”. I biancorossi sono ultimi in classifica e per affrontare domenica prossima la Triestina penultima (al momento +4 sui piacentini) nel migliore dei modi sarà necessario non perdere ulteriore terreno quando mancano ancora – escluso il match di oggi – quattro turni di campionato. Un nuovo passo falso complicherebbe ancora di più l’obiettivo aggancio dei playout.

Il Novara, d’altro canto, sta vivendo un ottimo momento ed è in piena corsa per i playoff. Si prospetta dunque una partita spettacolare e dagli esiti incerti.

Le probabili formazioni

PIACENZA (3-5-2): Rinaldi; Accardi, Masetti, Nava; Parisi, Suljic, Giorno, Gonzi, Rizza; Cesarini, Morra. A disposizione: Fossati, Tintori, Nocchi, Vianni, Cosenza, Capoferri, Palazzolo, Munari, Chierico, Luppi, Plescia, Zunno. All. Abbate.

NOVARA (3-5-2): Desjardins; Illanes, Benalouane, Carillo; Calcagni, Rocca, Ranieri, Varone, Ciancio; Galuppini, Vuthaj. A disposizione: Menegaldo, Lazaar, Fragomeni, Saidi. Marginean, Tentoni, Di Munno, Margiotta, Spalluto, Pelagotti, Federico, Pellegrino, Gonzalez. All. Marchionni.

Arbitro: Ceriello (Chiari), assistenti Rispoli (Locri) e Russo (Torre Annunziata), quarto ufficiale Calzolari (Albenga).