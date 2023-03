Lyons, oggi la sfida più dura dell’anno: in campo a Padova contro la capolista Petrarca

I Lyons tornano in campo per la 15° giornata di Top 10 che prevede la sfida più dura dell’anno: oggi alle 14.00 i bianconeri scenderanno in campo allo Stadio Plebiscito di Padova per sfidare la capolista e campione d’Italia in carica, il Petrarca.

I Lyons arrivano all’appuntamento forti di una situazione piuttosto tranquilla in termini di classifica, ma che comunque lascia del rammarico per le prestazioni fornite dagli uomini di Orlandi e Paoletti. Ad esempio, l’ultima gara di Top 10 ha visto i bianconeri andare a un metro dalla vittoria, piegandosi però alla difesa delle Fiamme Oro e a un pallone perso in avanti proprio allo scadere. Sarebbe stata un’affermazione di prestigio e significativa, che avrebbe dato ulteriore linfa a un finale di stagione in cui i bianconeri vogliono comunque continuare a dimostrare il proprio valore.

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Rodina, Cuminetti, Paz, Bruno (cap); Ledesma, Fontana; Portillo, Bance, Salvetti; Janse van Rensburg, Quaranta; Minervino, Buondonno, Acosta.

A disposizione: Borghi, Morosi, Aloè, Lekic, Cissè, Via A., Zaridze, Via G.