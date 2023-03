Rugby e volley al femminile protagonisti a Zona Sport su Telelibertà alle 20.30

Rugby e volley femminile, due mondi tutti da scoprire. Sono davvero tanti i talenti cresciuti nel territorio piacentino e le realtà ambiziose, Telelibertà li metterà in luce questa sera a “Zona Sport”, in onda come ogni venerdì dalle ore 20.30. Ospiti nello studio di Marcello Tassi il capitano dei Lyons Lorenzo Maria Bruno e il giocatore del Piacenza Rugby Matteo Bonatti per un focus sulla palla ovale.

Seconda e terza parte dedicata invece alla pallavolo femminile, con le ragazze del Fumara Volley Sofia Cornelli e Jovana Nedelijkovic, spazio infine al Volley Academy Piacenza con il vicepresidente Eugenio Carli e l’allenatore Patrick Mineo.