Piace, domani la gara della vita a Trieste. Abbate: “Siamo pronti a tutto”

“Siamo pronti a tutto”. Ha chiuso così, Matteo Abbate, la conferenza a distanza, collegato da Villafranca dove il Piacenza è in ritiro da ieri in vista della sfida di domani a Trieste. Confronto dai tratti drammatici tra penultima, la formazione di Gentilini, e ultima della classe, il Piace, chiamato a vincere a ogni costo per ridurre il gap di 4 lunghezze dai giuliani, quando mancano quattro turni al termine del torneo. L’ultima piazza significa infatti retrocessione diretta.

“Abbiamo preparato la partita come ogni altra gara di campionato, consapevoli che non sarà una sfida normale – ha detto Abbate -. Valuteremo nel corso dei 90′ quale sarà l’atteggiamento da adottare, in base a tanti aspetti che si presenteranno durante la gara. Cosa temere maggiormente dei nostri avversari? Senza ombra di dubbio, le individualità”.

Sulla squalifica di Cesarini: “Preferisco non commentare in alcun modo ma soltanto sottolineare che sarà un’assenza pesante alla quale porremo rimedio affidandoci a Plescia. Gli assenti sono ancora tanti, ma è un argomento che non mi interessa perché io parlo di chi ci sarà”.

E fra questi ultimi rientrano Masetti (non al meglio) e Zanandrea. Fuori causa appunto il capitano Cesarini e Gonzi per squalifica, Nava tra i convocati ma non sarà utilizzabile causa infortunio.