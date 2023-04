Destino del Piace appeso a un filo: senza Cesarini con la Triestina serve l’impresa

Il Piace è arrivato davvero all’ultima spiaggia. O dentro o fuori, o vittoria o retrocessione. Quella di oggi (fischio d’inizio alle 14.30) allo stadio Nereo Rocco contro la Triestina rappresenta, di fatto, l’ultima occasione utile per sperare di agganciare i playout.

Queste le opzioni: il successo riporterebbe Morra e compagni a una sola lunghezza dalla Triestina, penultima e quindi dai playout, quando mancherebbero 270’ alla conclusione del torneo. In caso di pareggio, la “via Crucis” proseguirebbe probabilmente per altri 90’; il ko significherebbe, anche in questo caso, Serie D (quasi) matematica. Non il quadro ideale per una squadra come il Piacenza 2022/2023, in grado di conquistare bottino pieno sei volte su 34.

La matematica lascia ancora aperto un sottile spiraglio, motivo per il quale la squadra di Abbate dovrà fare di tutto per portare a casa i 3 punti. Dovrà farlo senza il suo capitano Alessandro Cesarini, il quale dovrà scontare proprio in questo turno una vecchia squalifica, e anche senza Gonzi, anch’egli squalificato. Insomma, servirà un’impresa, ma anche in questo caso potrebbe non bastare. Per rientrare in corsa per la salvezza i biancorossi dovranno – oltre che vincere a Trieste – sperare in un passo falso degli avversari che li precedono.

Le probabili formazioni TRIESTINA (4-4-2): Matosevic; Germano, Masi, Piacentini, Rocchetti; Paganini, Gori, Crimi, Tessiore; Tavernelli, Mbakogu. (Mastrantonio, Pozzi, Ciofani, Galliani, Ghislandi, Malomo, Sarzi Puttini, Celeghin, Felici, Lollo, Lovisa, Pellacani, Adorante, Minesso). All. Gentilini. PIACENZA (3-5-2): Rinaldi; Accardi, Masetti, Zanandrea; Parisi, Palazzolo, Giorno, Suljic, Rizza; Plescia, Morra. (Fossati, Tintori, Nocchi, Cosenza, Capoferri, Nava, Chierico, Munari, Vianni, Luppi, Zunno, Hrom). All. Abbate.

Arbitro: Panettella di Bari.