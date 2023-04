Prima sconfitta in Post Season per l’Assigeco Piacenza, Udine vince 90-80

Inizia con un passo falso l’avventura nella seconda fase di campionato dell’Assigeco Piacenza, sconfitta sul parquet del PalaSport Carnera di Udine dalla formazione di coach Finetti. I biancorossoblu conducono il match per lunghi tratti di partita, trovano per due volte la doppia cifra di vantaggio ma sono costretti a cedere nel quarto quarto sotto i colpi di un ottimo Briscoe e di un Marco Cusin dal grande impatto nei minuti decisivi. Non bastano i 26 punti di Cesana e i 19 di Miaschi a smuovere la classifica dell’Assigeco, che resta ancorata al fondo del Girone Blu. Con la speranza di poter ritrovare presto la condizione fisica del top scorer McGusty – oggi limitato a nove minuti di gioco – ora gli occhi di coach Salieri sono puntati sulla sfida casalinga dellla prossima settimana, in cui Piacenza cercherà contro la Fortitudo Bologna i primi punti della sua post-season.

“Torniamo a casa con una sconfitta ma anche con tante buone sensazioni. I ragazzi in campo hanno fatto tre quarti di altissimo livello, peccato essere calati sul finale ma era impensabile mantenere sempre un ritmo del genere. La partita è stata incanalata dalla fisicità di Udine che alla lunga è venuta fuori, abbiamo subito a rimbalzo e ci hanno causato tante palle perse. Faccio i complimenti a Udine perché hanno vinto la partita stando sempre attaccati con determinazione anche quando erano in svantaggio di molto, noi nel momento decisivo non abbiamo avuto l’accortezza di dare la spallata vincente e abbiamo fatto tre ingenuità che hanno aperto il loro break. Queste situazioni devono servire per farci crescere, contro squadre di questo tipo dove il livello sale dobbiamo mantenere alta la concentrazione” le parole di coach Salieri.

Apu Old Wild West udine – Ucc Assigeco Piacenza 90-80 (17-22; 25-26; 16-20; 32-12)

Tabellino:

Apu Old Wild West Udine: Alessandro Gentile 10 (4/10 da due), Michele Antonutti 4 (1/1, 0/1), Francesco Pellegrino 7 (3/6 da due), Ethan Esposito 9 (4/6, 0/2), Vittorio Nobile 0 (0/1, 0/1), Isaiah Briscoe 25 (4/11, 3/9), Mattia Palumbo 6 (2/2, 0/3), Diego Monaldi 15 (0/1, 5/8), Gianmarco Bertetti 3 (1/1 da tre), Marco Cusin 11 (4/6 da due)

All.: Carlo Finetti (assistenti: Gabriele Grazzini, Luigino Sepulcri)

UCC Assigeco Piacenza: Nemanja Gajic 8 (1/2, 2/3), Brady Skeens 6 (3/5 da due), Kameron McGusty 2 (0/1, 0/2), Federico Miaschi 19 (5/8, 3/9), Luca Cesana 26 (4/7, 4/8), Davide Pascolo 7 (3/4, 0/1), Jacopo Soviero 1 (0/0), Marco Portannese 8 (1/1, 2/3), Lorenzo Galmarini 0 (0/1 da tre), Lorenzo Querci 3 (1/6 da tre), Milos Joksimovic NE, Matteo Gherardi NE

All.: Stefano Salieri (assistenti: Fabio Farina, Humberto Alejandro Manzo