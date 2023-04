Botti a Volley Piacenza: “Gas Sales favorita per Gara 5? Guai a sottovalutare Modena”

l

Gas Sales favorita dopo gara 4? Guai a dirlo a Massimo Botti. L’allenatore dei biancorossi non vuole pronostici sbilanciati in vista della decisiva gara 5 di lunedì prossimo in casa di Modena, si parte dal 2-2 della serie e non si devono sottovalutare gli avversari: lo ha chiarito ieri sera ai microfoni di “Volley Piacenza #atuttogas”, intervenuto insieme all’amministratore unico Gas Sales Isabella Cocciolo e al responsabile progetto scuole Vittorino Francani. “Continuo a dispensare prudenza – le parole di Botti – abbiamo vinto là una volta, ma non li possiamo sottovalutare per i giocatori che hanno, vorrei ricordare a tutti che le cose scontate non esistono a questi livelli e dovremo giocare benissimo per vincere gara 5”. Poco gradito anche il termine “finale” per definire questo incontro, “non mi piacciono queste etichette, io mi limito a dire che sono orgoglioso di guidare il gruppo e voglio arrivare il più lontano possibile con questi ragazzi”. Si parla poco anche dei singoli giocatori, solo di Romanò, che in quest’ultimo periodo sta accusando un po’ di fatica: “Ha tirato “la carretta” per tutta la stagione, sapevamo che era al suo primo anno in Superlega e non potevamo capire quanto potesse dare in termini di continuità, adesso sta magari pagando un pizzico di stanchezza però sono certo che ci darà tutto ciò di cui abbiamo bisogno, sul piano della personalità e dell’impegno non gli si può proprio dire niente”. Gas Sales prontissima, e che a Modena sarà sostenuta da tanti tifosi, ringraziati così da Isabella Cocciolo: “Sono già cento i Lupi che saranno presenti a Modena e che ci regaleranno spettacolo, saranno il nostro settimo uomo in campo e spero che ce ne saranno molti altri perché ne avremo bisogno”. Un piccolo aggiornamento per quel che riguarda i possibili fondi derivanti dal PNRR, “dovremo avere delle novità già in questo mese, ci contiamo molto perché la nostra intenzione è di avere un palazzetto migliore e con spazi più ampi”. La società biancorossa pensa come sempre al futuro, in particolare ai giovani del territorio per avvicinarli al volley. Proprio con questo obiettivo verrà organizzato a breve un torneo delle scuole, come ha spiegato Francani: “Sono già 360 i ragazzi che parteciperanno, avremo studenti del quarto e quinto anno delle elementari e delle medie, un’altra iniziativa voluta per diffondere la conoscenza della pallavolo”.