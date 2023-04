Ciardelli dei Lupi Biancorossi: “Questa Gas Sales può ancora stupirci”

Nemmeno il tempo di far cadere a terra l’ultimo pallone che gli iscritti alla trasferta di Modena in programma il lunedì di Pasquetta, scontro decisivo che mette in palio il biglietto per la semifinale, erano già più di cento. Da domenica sera il telefono di Renzo Ciardelli, presidente dei Lupi Biancorossi, non ha praticamente mai smesso di squillare: comprensibile dopo il secondo 3-0 consecutivo rifilato dalla Gas Sales Bluenergy alla squadra di Giani, un doppio successo che oltre a riaprire la serie – rilanciando prepotentemente Piacenza nella corsa scudetto – ha anche riacceso l’entusiasmo del tifo piacentino.

“Un’esaltazione più che giustificata – aggiunge Ciardelli –. In sette giorni i ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario. Sotto 2-0 e visti anche i precedenti, riaprire la serie era una prospettiva davvero complicata. E invece questa squadra non smette mai di stupirci, quando è messa con le spalle al muro riesce sempre a tirar fuori gli attributi mettendo a segno imprese incredibili. Questo ci lascia ben sperare per il futuro. Se tutti i giocatori stanno bene, le prospettive per andare avanti ci sono tutte”.

L’ARTICOLO DI MARCELLO TASSI SU LIBERTA’