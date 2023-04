Alle 20.30 a Zona Sport su Telelibertà basket e arti marziali

Sta per entrare nel vivo la stagione delle piacentine impegnate nei rispettivi campionati di basket. Assigeco e Bakery sono pronte al rush finale e saranno le protagoniste della puntata di stasera di”Zona Sport” che, come ogni venerdì, andrà in onda dalle ore 20.30 su Telelibertà. Gli ospiti di Marcello Tassi saranno coach Stefano Salieri e capitan Luca Cesana dell’Assigeco, per la Bakery coach Marco Del Re e il playmaker Marco Venuto. Nella seconda parte si parlerà invece di arti marziali con la Yama Arashi sotto i riflettori: ospiti il maestro Gianfranco Rizzi e il campione Davide Colla

