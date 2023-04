Bakery e Fiorenzuola, doppio appuntamento esterno per le piacentine di Serie B

Domenica contraddistinta dal doppio appuntamento esterno per le due formazioni piacentine militanti in Serie B.

Alle 18 i Fiorenzuola Bees (noni in classifica) saranno di scena al PalaTriccoli di Jesi per sfidare la lanciatissima General Contractor (quarta e con 7 vittorie nelle ultime 8 partite). In contemporanea, la Bakery (quinta alla vigilia del turno con Ancona e Ozzano) andrà a far visita ai Blacks Faenza, seconda forza del girone.