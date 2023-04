Rugby, prova da dimenticare per Sitav Lyons battuta da Cus Torino

Giornata da dimenticare per Sitav Rugby Lyons, che con la peggiore prova dell’anno consegna la vittoria al CUS Torino, fanalino di coda del Peroni TOP10. Poco da giustificare per la squadra bianconera, che ha subito una netta sconfitta al cospetto di un avversario che ha affrontato tutta la partita in inferiorità numerica dopo il cartellino rosso rimediato da Barbotti dopo pochi minuti di gioco. La squadra padrona di casa aveva tutte le motivazioni per cercare la vittoria, fondamentale per mantenere vive le chance salvezza a 90 minuti dal termine della stagione, e ha dimostrato sul campo di volere la vittoria, di fronte a dei Lyons irriconoscibili per l’atteggiamento mostrato.

I bianconeri chiuderanno la stagione con la sfida casalinga di sabato prossimo contro Rugby Mogliano.

CUS TORINO RUGBY v RUGBY LYONS PIACENZA 30-14 (8-7)

Marcatori: p.t. 1’ m. Aloè tr. Ledesma (0-7); 5’ cp. Roger (3-7); 25’ m. Veroli nt (8-7); s.t. 65’ cp. Roger (11-7); 68’ m. Sangiorgi nt (16-7); 70’ m. E. Reeves tr Roger (23-7); 72’ m. Pedicini tr E. Reeves (30-7); 80’ m. Salerno tr. Ledesma (30-14)

CUS Torino Rugby: Reeves E., Monfrino (40’ Modena), Groza, Reeves G. (Cap), Civita (8’ Jeffery), Roger (74’ Civita), Cruciani (40’ Loro), Pedicini, Lavorenti (65’ Spinelli), Quaglia, Noa (40’ Andreica), Veroli (49’ De Biaggio), Barbotti, Sangiorgi (61’ Valleise), De Lise (40’ Caputo)

All. D’Angelo

Rugby Lyons Piacenza: Biffi, Via G. , Paz, Conti (46’ Zaridze), Rodina, Ledesma, Via A. (51’ Fontana), Portillo, Petillo (53’ Cisse), Bance (69’ Bottacci), Janse Van Rensburg (53’ Lekic), Quaranta, Aloè (46’ Salerno), Cocchiaro (48’ Minervino), Morosi (41’ Acosta)

All. Orlandi

Arb. Federico Vedovelli (Sondrio)

AA1 Franco Rosella (Roma), AA2 Matteo Locatelli (Bergamo)

Quarto uomo: Antonio Luzza (Torino)

TMO: Vincenzo Schipani (benevento)

Cartellini: rosso 1’ Barbotti (CUS); giallo 45’ Quaranta (Piacenza)

Calciatori: Roger (CUS) 3/5; Ledesma (Piacenza) 2/2; Reeves E. (CUS) 1/1

Note: giornata soleggiata, 25°. Campo in ottime condizioni. Circa 1000 spettatori.

Punti conquistati in classifica: CUS Torino Rugby 5, Piacenza 0

Player of the Match: Edward Reeves (CUS Torino)