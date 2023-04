Rugby Top 10, Lyons nella tana del fanalino di coda Cus Torino

Rush finale di stagione per la Sitav Rugby Lyons, che cerca di abbellire la propria classifica nelle ultime due giornate di campionato. Dopo le cocenti delusioni avute nelle ultime partite, i Leoni vogliono tornare alla vittoria sul campo della squadra fanalino di coda del Top 10, il Cus Torino. I padroni di casa sono alla disperata ricerca di una vittoria, l’unico modo per restare aggrappati alla salvezza, quindi la sfida dell’Albonico di Grugliasco non sarà una passeggiata per i bianconeri.

Appuntamento dunque per le 15.00 di domenica 16 aprile allo stadio Albonico di Grugliasco.

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Via G, Paz (cap), Conti, Rodina; Ledesma, Via A; Portillo, Bance, Petillo; Janse van Rensburg, Quaranta; Aloè, Cocchiaro, Morosi

A disposizione: Minervino, Acosta, Salerno, Lekic, Cissè, Bottacci, Fontana, Zaridze