Boom di iscritti al Torneo Open singolare maschile del Tennis Club Borgotrebbia

Il padel sarà anche lo sport del momento, ma il tennis è un grande classico che non tramonta mai. I campioni italiani attuali come Sinner o Musetti stanno trascinando un movimento che fa registrare numeri da record in occasione di tornei locali. A certificarlo sono le iscrizioni del Torneo Open singolare maschile del Tennis Club Borgotrebbia, in programma dal 20 al 29 aprile, targato Fornaroli Polymers, Acrobatic Fitness ed Editrice Mogliazze in veste di sponsor. Sarà il primo appuntamento all’aperto della stagione piacentina che entra ufficialmente nel vivo con questa manifestazione che ha avuto un boom di partecipazione mai visto prima. Saranno 60 infatti gli iscritti ai blocchi di partenza, tra i quali anche atleti di seconda categoria provenienti dal nostro territorio e anche da province limitrofe.

L’ARTICOLO DI GABRIELE FARAVELLI SU LIBERTA’