Karate Piacenza Farnesiana: Granelli, Livelli e Longeri si qualificano per gli Italiani

Lo scorso 16 aprile si è tenuta a Piacenza al Palazzetto dello sport di via Alberici la fase regionale dei campionati italiani Fijlkam Esordienti (12/13 anni). Alla competizione, organizzata dal Karate Piacenza Farnesiana e dal maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli e dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni, hanno partecipato 80 atleti provenienti da tutte le città dell’Emilia Romagna. Contestualmente, si è tenuta anche la fase regionale del Trofeo Coni Nazionale. Grande successo per le tre atlete portacolori piacentine che hanno conquistato l’accesso al campionato italiano che si terrà dal 5 al 7 maggio al Centro Olimpico Federale di Ostia. Gaia Granelli ha superato brillantemente tre incontri confermando il titolo di campionessa regionale che aveva conquistato anche nel 2022 anno in cui si è classificata al campionato italiano al 7° posto. Ginevra Livelli ha conquistato il titolo di vicecampionessa regionale disputando tre incontri e perdendo di misura la finale contro una forte atleta di Riccione. Aurora Longeri non ha preso parte ai campionati regionali in quanto qualificata di diritto ai campionati italiani 2023 a seguito della medaglia di bronzo conquistata ai campionati italiani 2022. Longeri ha invece potuto partecipare alla fase regionale di qualificazione per il Trofeo Coni nazionale, superando le atlete partecipanti e disputando la finale con la sua compagna di squadra Gaia Granelli aggiudicandosi la medaglia d’oro e l’accesso alla finale nazionale di tale prestigiosa competizione.

Il Trofeo Coni è la più grande manifestazione sportiva under 14 in Italia , la prima edizione si è tenuta a Caserta nel 2014 e rappresenta una vera e propria “mini olimpiade” italiana. Sede della fase finale dell’ottava edizione del Trofeo sarà la Basilicata che ospiterà in Costa Ionica oltre 3.100 atleti provenienti da tutto il Paese di età di 10-14 anni che, assieme a più di 800 tecnici e accompagnatori, arriveranno in Basilicata in rappresentanza di 23 delegazioni (compresi quelli delle comunità italiane di Canada e Svizzera) pronti a misurarsi in oltre 40 discipline di Federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate.