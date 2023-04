Al Garilli in corso Piacenza-Vicenza 1-0, gol di Suljic. Pergolettese-Triestina 1-0

Nel corso dell’intervallo un tifoso in solitaria è riuscito a raggiungere il settore ospiti e ha rubato un vessillo dei veneti. Episodio che ha suscitato forte tensione tra le tifoserie.

18.43 – Inizia il secondo tempo. Dal punto di vista tattico non cambia nulla.

7 st’ – In avvio di ripresa Vicenza subito pericoloso con Stoppa abile a saltare diversi uomini e a scaricare un gran tiro all’incrocio dei pali. Notevole l’intervento di Nocchi che devia in calcio d’angolo.

13′ st – Ammonito Gonzi del Piacenza

15′ st: Esce Morra per Plescia, e Chierico per Gonzi.

19′ st – Corradi ferma Rizza e viene ammonito

22′ st – Disperazione al Garilli per la clamorosa occasione del Piacenza. Traversone di Rizza per Plescia che alza troppo la mira.

24′ st – Ribaltamento di fronte, Vicenza a un passo dal pareggio. Il mancino al volo di Stoppa di poco alto sopra la traversa.

25′ st – Brivido da un calcio d’angolo. Pessima uscita di Nocchi, gol del Vicenza ma l’arbitro ferma per un fallo.

31′ st – Ammonito Chierico

33′ st – Esce Giorno per Palazzolo e Cesarini per Luppi

35′ st – Giallo per Masetti

Boato al Garilli, il gol della Pergolettese consentirebbe, in questo momento al Piacenza di approdare ai play out

FINE PRIMO TEMPO – Clima acceso allo stadio Garilli per l’ultima giornata di campionato, numerosi i tifosi vicentini arrivati a Piacenza. Il primo tempo si chiude uno a zero a favore dei biancorossi grazie alla rete di Suljic su punizione. Complice il pareggio nella prima frazione di gioco tra Pergolettese e Triestina, i biancorossi in questo momento sarebbero ai play out.

3′ pt: prima grande occasione per i biancorossi. Bella azione partita da destra, rifinita da Rizza e conclusa con il destro di Cesarini parato da Confente.

20′ pt: tegola per Abbate. Si infortuna Parisi, entra Munari.

25′ Gol di Sulijc su punizione. Palla all’incrocio. Festa al Garilli

35′ Partita a ritmi bassi dopo il gol del Piacenza.

44′ Piacenza a un passo dal raddoppio. Morra solo davanti al portiere ha la palla del 2-0 ma si lascia ipnotizzare da Confente che para il tiro.

45′ pt: prima vera occasione per il Vicenza. Un tiro di Giacomelli sfiora il palo.

46′ pt – Anche Scarsella con il sinistra chiama all’intervento Nocchi

Due minuti di recupero.

18.25 FINE PRIMO TEMPO

17.30 – Tutto pronto allo stadio Garilli. Contro Vicenza è sfida campale per i biancorossi che vanno a caccia dell’aggancio ai play out: serve una vittoria e un risultato negativo (pari o ko) della Triestina nella tana della Pergolettese. Mister Abbate nell’undici iniziale presenza Cosenza al centro della difesa, Gonzi nel ruolo di mezzala. Tante seconde linee tra le fila dei veneti della fase nazionale dei play off.

PIACENZA (3-5-2): Nocchi; Accardi, Cosenza, Masetti; Parisi, Suljic, Giorno, Gonzi, Rizza; Cesarini Morra.

A disposizione: Tintori, Zanandrea, Vianni, Capoferri, Palazzolo, Munari, Plescia, Zunno. All. Abbate.

VICENZA: Confente; Corradi, Zonta, Giacomelli, Rolfini, Scarsella, Jimenez, Cappelletti, Stoppa, Sandon, Oviszach.

A disposizione: Brzan, Iacobucci, Pasini, Greco, Begic, Mogentale, Tonin, Ndiaye, Della Morte. All.: Thomassen.

Arbitro: Carrione (Castellammare di Stabia), assistenti Valente (Roma 2) e Cravotta (Città di Castello), quarto ufficiale Virgilio (Agrigento).

Lo si è detto tante volte nel corso della stagione, oggi è proprio così: sarà la partita dell’anno quella che il Piacenza giocherà questo pomeriggio contro il Vicenza (fischio d’inizio alle ore 17.30 allo stadio “Garilli”). A dire la verità la situazione è quasi compromessa per i biancorossi dopo il rocambolesco pareggio di domenica scorsa in casa della Pro Patria. Siamo infatti arrivati all’ultima giornata del girone A di Serie C e la squadra di Abbate è ultima con 35 punti, l’unico modo per agganciare in extremis la zona playout ed evitare così la retrocessione diretta è vincere e sperare che la Triestina penultima a quota 36 non faccia risultato pieno in casa della Pergolettese. Allo stesso tempo, la distanza con la quintultima non deve essere superiore agli otto punti (in questo momento il Trento a 43). Serve la calcolatrice insomma, ma prima di tutto è indispensabile una prova di orgoglio da parte dei biancorossi per tentare di tenere vivo il sogno-salvezza.