Piacenza, per il nuovo allenatore spunta anche il nome di Marco Gaburro

Dopo l’ultimo posto nel Girone A di Serie C che è costato la retrocessione, il Piacenza ha già iniziato a costruire la prossima stagione. Il primo tassello sarà individuare tra i soci colui che dovrà occuparsi della parte tecnica (sembra scontato che si tratterà di Marco Gatti), il quale avrà subito due decisioni da prendere: individuare direttore sportivo e allenatore.

La considerazione dell’attuale ds Luca Matteassi restano altissime, ma ovviamente andranno fatte delle attente valutazioni da entrambe le parti, tutte essenzialmente legate all’incertezza della categoria: la società biancorossa punta decisa al ripescaggio in C, ma l’eventuale certezza si avrebbe solo a estate inoltrata.

Una situazione che influenza ovviamente anche la scelta del mister. Matteo Abbate ha sfiorato il miracolo, ma potrebbe non essere ritenuto adatto a vincere un campionato difficile come quello di Serie D. Ragion per cui i nomi che stanno circolando sono tre: Arnaldo Franzini (che con il Piace ha vinto la D a suon di record), Luca Tabbiani (uno dei principali artefici dei successi del Fiorenzuola degli ultimi quattro anni) e, nuova entrata, Marco Gaburro, in scadenza di contratto con il Rimini e già capace di ottenere tre promozioni in Serie C con la Poggese nel 2001, il Gozzano nel 2018 e il Lecco nel 2019. Veneto, quasi 50 anni, sulle sue tracce si sarebbe già mosso anche il Livorno.

